Emojis e roupa suja num palco milionário

O protesto trans subiu ao palco. A forma intempestiva e controversa como ganhou visibilidade terá ajudado a causa ou posto em causa o modo como ela é vista? E que dizer do espectáculo de passa-culpa em cena no altar-palco da vinda do Papa a Portugal? Ainda mais uma dúvida: será que depois de decisões de Estado formalizadas por WhatsApp ainda veremos chegar o dia em que se governará com emojis? Seja como for, para não dizerem que isto são só perguntas inconsequentes, deixemos aqui duas afirmações contundentes: se quiser corromper alguém não conte isso a ninguém pelo telefone; e cuidado com a roupa suja.

