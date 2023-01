50 anos de Expresso: oiça aqui o essencial das notícias de Portugal e do mundo entre 1973 e 2022

Editado pela primeira vez em 6 de janeiro de 1973, o Expresso celebra em 2023 o seu 50º aniversário. Para assinalar meio século de vida, este podcast passa em revista a história do país e do mundo, segundo a lente do jornalismo. Guiado pelas vozes dos jornalistas do Expresso, conheça ano a ano o que de mais relevante aconteceu entre 1973 e 2023. Ao todo são 250 minutos de política, história, cultura e muitas curiosidades, publicados em episódios de 5 minutos. Celebre connosco os 50 anos do maior jornal português!