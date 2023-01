Há greves e greves. Há anões e gigantes. Há canhões e cabrões. De tudo isto se fez a semana e se faz uma conversa por onde passa a indignação dos professores e a inquietação do governo. Inquietação não só com os tumultos no sistema educativo, mas também com as suspeitas que recaem sobre dois antigos autarcas agora em funções governativas; um deles, ministro das Finanças. No capítulo de anões e gigantes fala-se dos almoços de Passos Coelho que estão a alimentar especulações políticas. Quanto a canhões e cabrões, pode não parecer mas o que está em causa é o hino nacional. Às almas! Às almas!

