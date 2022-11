Gente a menos e ludopélio a mais

Portugal está representado ao mais alto nível institucional no campeonato do mundo de futebol. Nem podia ser de outra maneira. No próximo jogo, frente ao Uruguai, já está preparado o momento motivacional, com os jogadores em círculo, antes de entrarem em campo, a gritar: “E pelo Augusto, não vai nada, nada, nada? Tudo!” Está no papo! Já que somos cada vez menos, em Portugal, como revelaram os resultados dos Censos, que sejamos ao menos os melhores no impoluto ludopélio. Ainda assim, para compensar, vamos ter de continuar a importar (e ao que tudo indica, a explorar) mão de obra capaz de tratar daquilo que cá não há quem queira tratar. Ironias à parte, ainda se faz o elogio da liberdade de expressão, o acompanhamento dos casos judiciais protagonizados por autarcas e uma referência a mais um aniversário do 25 de Novembro. Um pratinho cheio.

