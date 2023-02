Professores em protesto e alunos sem aulas: até quando?

Uma carreira e um setor degradados e com muitas razões de queixa. Os professores regressam aos protestos concentrados em Lisboa, em mais um braço de ferro com o Ministério da Educação, numa luta que se arrasta há muito tempo por causa do tempo de serviço congelado e não contado para efeitos de progressão na carreira. O Governo diz que a medida poria em causa o equilíbrio das finanças públicas, abrindo um precedente para outras classes profissionais. Com moderação de Bernardo Ferrão e Ângela Silva, o Expresso da Meia-Noite foi emitido na SIC Notícias a 10 de fevereiro e contou com presença de André Pestana, líder do sindicato S.TO.P, Porfírio Silva, investigador em Filosofia e deputado do PS, António Carlos Cortez, professor e poeta, e Margarida Balseiro Lopes, vice-presidente do PSD.

O Expresso da Meia-Noite é um debate semanal com quatro convidados sobre um grande tema da atualidade, num programa feito em colaboração entre a SIC Notícias e o semanário Expresso. Moderação a cargo de Ricardo Costa, Bernardo Ferrão e Ângela Silva. Pode seguir este programa no formato podcast em qualquer plataforma que use para esse efeito ou, então, ouça no site do Expresso ou no da SIC Notícias os episódios: