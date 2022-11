Eleições e negacionismo: a democracia em xeque?

Na semana em que Lula da Silva venceu as eleições brasileiras, e a poucos dias das intercalares no EUA, o Expresso da Meia-Noite debate a crescente desconfiança que os resultados das eleições provocam nos apoiantes mais radicalizados dos candidatos perdedores. Biden e Lula ganharam o voto popular e, por isso, muitos passaram a duvidar da credibilidade dos mesmos sistemas que elegeram Trump e Bolsonaro anos antes. Neste Expresso da Meia-Noite, moderado a dia 04 de novembro por Ricardo Costa e Ângela Silva, estão presentes no painel Pedro Cordeiro, editor de Internacional do Expresso, Giuliana Miranda, jornalista e presidente da Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal, Vasco Rato, ex-presidente da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, e Raquel Patrício, professora da Universidade de Lisboa e especialista em América Latina.

