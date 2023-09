Sem casa ou com casa mas com medo de lá dormir, milhares de marroquinos vivem ao relento. Em muitos sítios falta água e electricidade, a muitos marroquinos tarda também em chegar ajuda. Neste episódio, conversamos com Marta Gonçalves e José Cedovim Pinto, a equipa de multimédia do Expresso que partiu de imediato para Marrocos