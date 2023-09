Expresso da manhã. No país em que habitação não rima com nova geração

Encontrar quarto para estudantes universitários deslocados ficou ainda mais difícil este ano. Com o curso completo, mesmo em empregos que oferecem melhores remunerações, pagar casa própria é impossível e muitos jovens com talento emigram. O governo português sugeria que seja a Comissão Europeia a liderar o combate contra os altos preços da Habitação mas, por cá, o problema começa nos salários. Neste episódio, conversamos com as jornalistas Mara Tribuna e Raquel Albuquerque.