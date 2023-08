Da Rússia, a todo o gás

As importações europeias de Gás Natural Liquefeito a partir da Rússia continuam a bater recordes. Portugal é o sexto maior importador. A denúncia é feita pela ONG Global Witness. O valor global destas importações (cinco mil milhões de euros, este ano) é, no entanto, baixo comparado com o que a Europa gastava com combustíveis (petróleo e gás) de origem fóssil, os únicos sujeitos a embargo. Neste episódio, conversamos com o jornalista Miguel Prado.