Começa amanhã a Jornada Mundial da Juventude, mas já estão no país milhares de peregrinos. O evento pretende tão só celebrar a juventude ou ir além disso, modernizando a Igreja e dando voz às inquietações dos jovens católicos? Aos que não são católicos pede-se que tenham a paciência de um santo para suportar os constrangimentos causados pela presença do Papa Francisco e um acréscimo de um milhão de visitantes durante toda a semana. Neste episódio, conversamos com Eunice Lourenço.