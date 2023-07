Costa em lume brando ou Marcelo a pedalar em falso? Montenegro beneficiará do vento de mudança que Chega de Espanha?

As conclusões que o Presidente prometeu tirar do Conselho de Estado foram adiadas para setembro. Tendo sido criadas expectativas que não se cumpriram, quem mais perde com este adiamento? Em Espanha, a Direita venceu, mas o PP nem com o Vox (principal derrotado) chega à maioria. Quem vai governar Espanha e a quem pressionam mais os resultados do país vizinho? Neste episódio, conversamos com Pedro Marques Lopes.