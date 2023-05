Volta não volta, Erdogan sucede a si próprio. Já la vão 20 anos

As sondagens apontavam para uma vitória da oposição, mas o partido do presidente turco manteve a maioria absoluta no Parlamento e Erdogan foi o mais votado na primeira volta das presidenciais. A pequena vitória de Kemal Kılıçdaroğlu foi conseguir provocar uma segunda volta. A Turquia escolhe entre dar seguimento a um nacionalismo religioso, cada vez mais autoritário, ou fazer o caminho para uma democracia laica ao estilo europeu. Neste episódio, conversamos com Tomás Guerreiro, jornalista freelancer, na Turquia a cobrir as eleições para o Expresso.