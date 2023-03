E se lhe dissessem que o TikTok ia ser proibido?

A ideia de que que a China pode aproveitar uma das aplicações mais populares do mundo para espiar os seus adversários faz caminho e o CEO do TikTok foi ao congresso norte-americano tentar defender-se. O debate também é geopolítico e há países que já baniram, total ou parcialmente, a aplicação chinesa. Portugal aguarda para perceber como param as modas, não força nenhuma decisão e alinhará com o que decidir a União Europeia. Neste episódio, conversamos com a jornalista Cláudia Monarca Almeida.