O momento das relações entre o Presidente e o Governo: “Marcelo vira quando percebe que o povo está a virar”

Nós últimos dias, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa têm trocado em público recados sobre o pacote da habitação. Não é uma ruptura, mas Ângela Silva lembra que “este não é Presidente que se ponha à frente do povo, a puxar o povo contra o governo”, mas é alguém que lê bem a rua e as sondagens e gosta de estar ao lado do povo.