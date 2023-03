Dia Internacional da Felicidade: faça o favor de ser feliz

Hoje começa a Primavera e celebra-se o Dia Internacional da Felicidade. A data, criada pela ONU em 2013, foi inspirada no Reino do Butão que promove o conceito de Felicidade Interna Bruta para medir o bem-estar socioeconómico que o PIB não mede. Portugal perdeu um lugar no Índice de Felicidade e ocupa agora o 57.º lugar entre 146 países. Neste episódio, conversamos com Miguel Prata Roque, jurista que promove um Curso de Aperfeiçoamento em Direito da Felicidade.