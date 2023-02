Partilha de contas: o fim do "poliamor" pode levar ao divórcio com a Netflix?

A empresa já não acredita no poliamor e pode levar muitos subscritores a acabar com a relação. A poeira está a assentar e nós fomos conversar com Pedro Miguel Coelho, jornalista do Expresso, para saber o que anda a concorrência a fazer. Será assim tão diferente do que faz a Netflix?

tiago pereira santos

Neste podcast diário, Paulo Baldaia conversa com os jornalistas da redação do Expresso, correspondentes internacionais e comentadores. De segunda a sexta-feira, a análise das notícias que sobrevivem à espuma dos dias. Oiça aqui outros episódios: