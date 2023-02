Um ano de guerra: o que vai ser preciso para pôr cobro a este conflito? A análise de Lívia Franco e Sandra Fernandes

Neste episódio do Bloco de Leste, Sandra Fernandes e Lívia Franco recordam o início da guerra, salientam o que de mais importante mudou no mundo ao longo do último ano… e sobretudo apontam pistas para o que se pode seguir no conflito militar envolvendo Ucrânia e Rússia.

O que é que vai ser preciso para pôr cobro a este conflito? Esta é a chamada questão do milhão de dólares, para a qual pretendemos olhar.

Será necessário maior empenho e apoio do Ocidente? Será suficiente a capacidade de resistência ucraniana? Será que algo pode vir a suceder na Rússia e com o regime de Vladimir Putin?

As comentadoras residentes do Bloco de Leste apontam ainda o olhar para um tema muito importante no futuro: o que é que se deve fazer da Rússia? Que Rússia vai sair desta guerra?

Uma conversa, um pouco mais longa e profunda que os episódios habituais, para assinalar o primeiro ano do conflito a leste.

Este é o podcast semanal do Expresso dedicado à guerra na Ucrânia. Aqui, todas as semanas olhamos para o que de mais relevante se está a passar no conflito no Leste da Europa.

Procuramos ir além da espuma dos dias e ajudar os nossos ouvintes a navegar no nevoeiro da informação que nos chega em permanência sobre a maior guerra na Europa desde a II Guerra Mundial.

Nesta nova temporada do Bloco de Leste conto com a ajuda de duas das maiores especialistas nesse conflito, que nos habituámos a ler, ver e ouvir ao longo deste tempo. Elas são a Lívia Franco e a Sandra Fernandes, ambas investigadoras e professoras universitárias. Oiça aqui mais episódios: