Ensino: anunciar novas regras para os exames ou tapar o sol com uma peneira?

As greves regionais acabam hoje e há nova grande manifestação marcada para sábado. Neste episódio, conversamos com Isabel Leiria, a jornalista do Expresso que acompanha o sector da Educação.

tiago pereira santos

