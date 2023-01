Governo recupera iniciativa, “pior do que estava não podia ficar”

Sobre a embrulhada em que se tinha metido o Governo, o PSD sentenciou que “não podia ficar pior” e a Iniciativa Liberal congratulou-se com o efeito terapêutico da sua moção de censura, da semana passada, numa maioria mais disponível para ser escrutinada no Parlamento. António Costa aproveitou e recuperou a iniciativa política, acusando ex-governantes e anunciando o acordo do Presidente da República para um novo modelo de escrutínio.

tiago pereira santos

