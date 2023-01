A crise política que não aquece nem arrefece os mercados

Duas semanas com acumulação de casos no governo e uma crise política com avisos presidenciais não chegaram para fazer recuar os investidores em dívida portuguesa. Os juros estão bastante mais altos que há um ano, mas Portugal até é dos que tem melhor comportamento entre os países periféricos.

tiago pereira santos

