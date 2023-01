Marcelo vê seis pecados mortais no Governo de Costa

O Presidente da República foi muito claro a apontar responsabilidades a António Costa e ao PS por eventual crise política no futuro. Marcelo mostrou que as coisas não estão bem mas, perante a incerteza internacional, espera que o Governo saiba aproveitar a estabilidade para fazer o que tem de ser feito. O contrário seria imperdoável, sentenciou o Presidente. Neste episódio, conversamos com Ângela Silva.

tiago pereira santos

