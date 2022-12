Comissão Política Especial: Noites de Cinderela, madrugadas de abóbora

Entre o Natal e o Ano Novo, quando esperávamos uma semana calma, a aboborar entre filhós e restos de peru, acabamos a ter noite de Cinderela, com demissões no Governo a serem anunciadas à volta do toque das 12 badaladas. Tudo começou com a divulgação, pelo Correio da Manhã, de que a secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, tinha recebido uma indemnização de meio milhão de euros quando saiu da TAP, em fevereiro. Alexandra Reis demitiu-se na noite de terça, mas a grande aboboragem foi a demissão de Pedro Nuno Santos no início da madrugada de quinta. E, como disse o Presidente ainda antes da decisão do ministro das Infraestruturas, "veremos" se ficamos por aqui. Nesta comissão política especial, fazemos o balanço da remodelação em curso e antevemos o futuro de Pedro Nuno Santos.

Oiça mais episódios: