Conversa com Santana Lopes, um primeiro-ministro despedido por metade das "trapalhadas" do Governo em funções

A “crise de credibilidade do Governo”, provocada por “uma série de episódios e descoordenações” levaram Jorge Sampaio a dissolver a Assembleia da República, mesmo havendo uma maioria absoluta a defender a manutenção do governo que caiu em 2004. Ao primeiro-ministro de então faltava a legitimidade do poder conquistado nas urnas, a maioria tinha sido conquistada por Durão Barroso e Paulo Portas. Neste episódio, conversamos com Pedro Santana Lopes.

tiago pereira santos

Neste podcast diário, Paulo Baldaia conversa com os jornalistas da redação do Expresso, correspondentes internacionais e comentadores. De segunda a sexta-feira, a análise das notícias que sobrevivem à espuma dos dias. Oiça aqui outros episódios: