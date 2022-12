0 que pôs António Costa no sapatinho de Natal dos portugueses?

Na mensagem de Natal, o primeiro-ministro mostrou-se otimista quanto à capacidade do país para ultrapassar as incertezas que nos rodeiam a nível internacional. A confiança de António Costa é justificada “pelo que estamos a fazer hoje na redução do défice e da dívida” e que garante não termos de viver no futuro o que vivemos no passado recente. Do que o Governo não se consegue livrar é da acumulação de casos envolvendo os dinheiros públicos. Neste episódio, conversamos com o diretor-adjunto do Expresso Martim Silva.

tiago pereira santos

