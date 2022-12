Pequim e Washington, as capitais da guerra e paz

A paz na Ucrânia chegará em 2023? Chegará tão mais depressa, quanto maior for o empenho da China e dos Estados Unidos para que ela aconteça. Rússia e Ucrânia dependem em absoluto dos seus aliados para fazer a guerra e atingir a paz, mas o caminho para lá chegar ainda não foi aberto. Putin joga com a paciência chinesa e com o tempo que pode abrir brechas na união do Ocidente.

tiago pereira santos

