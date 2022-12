Eutanásia: três foi a conta que Deus fez?

Do provérbio que faz título deste episódio se pode dizer uma coisa e o seu contrário, tentando antecipar qual será a decisão do Presidente da República sobre a nova lei da eutanásia. Pode ser que à terceira seja de vez e Marcelo Rebelo de Sousa, finalmente, promulgue a lei depois de uma terceira aprovação pelo Parlamento. Mas também pode significar que não há duas sem três e, depois de dois vetos, um constitucional e um político, se siga um terceiro. Na hora da nova decisão presidencial é a Igreja Católica quem mais pressiona e o PSD o partido mais dividido. Neste episódio, conversamos com a jornalista Ângela Silva.

tiago pereira santos

