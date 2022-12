A pobreza não envergonha quem é pobre, mas o país

A crise atinge sempre com mais força os mais pobres, mas há uma nova pobreza para a qual é preciso olhar. Para além dos que têm um salário que, sendo baixo, é suficientemente alto para os impedir de aceder a apoios sociais do Estado, há também muitos jovens, com ensino superior, a entrar no mercado de trabalho com salários baixos e contratos precários.

tiago pereira santos

