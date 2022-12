De remodelação em remodelação, para construir o quê?

O novo Governo - correção - o velho Governo que já tem sete anos, está desgastado e não tem um rumo que seja percetível ou um lugar de destino para onde correm os caminhos. A liderança de António Costa enferma de um pecado original: nunca se percebeu muito bem qual a construção que nos vai deixar no futuro. A remodelação da semana passada é um sintoma disso mesmo, dos erros iniciais de Costa quando quis uma equipa mais curta. E as críticas do novo ministro da Saúde a dizer que encontrou uma situação pior do que estava à espera são igualmente reveladoras. Erosão, caos e degradação política são o mote para o debate desta semana. E ainda a proposta inesperado do PSD para um referendo à eutanásia.



Este episódio tem os comentários do jornalista Paulo Baldaia, autor do Expresso da Manhã, Rita Dinis, jornalista do Expresso, David Dinis, diretor-adjunto, com a moderação de Vítor Matos. A sonoplastia esteve a cargo de João Luís Amorim e a ilustração é da autoria de Tiago Pereira Santos.

