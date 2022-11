A eutanásia de novo no Parlamento: “A morte chega cedo, pois breve é toda vida”

O Parlamento aprova, novamente, legislação favorável à antecipação da morte determinada pelo doente com a ajuda de um profissional de saúde. A morte natural para quem recusa tratamento médico já é possível (ortotanásia) e para quem a quer adiar artificialmente com ajuda médica também (distanásia), mas a morte antecipada (eutanásia) tarda em chegar. Estes termos têm origem grega e no caso da eutanásia significa boa morte ou morte digna.

tiago pereira santos

