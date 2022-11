Folhas em branco para escrever liberdade na China

Cansados das duras medidas Covid zero, os chineses sairam à rua pedindo liberdade de movimentos e, no caminho, passaram para a contestação ao PC chinês e a Xi Jinping. As folhas brancas são o símbolo de um momento que as autoridades chinesas querem reprimir desde já. A polícia saiu com mais visibilidade à rua. Neste episódio, conversamos com Maria Teresa Nogueira, da Amnistia Internacional em Portugal.

tiago pereira santos

Neste podcast diário, Paulo Baldaia conversa com os jornalistas da redação do Expresso, correspondentes internacionais e comentadores. De segunda a sexta-feira, a análise das notícias que sobrevivem à espuma dos dias. Oiça aqui outros episódios: