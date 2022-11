Pandemia a triplicar, com pressão nos hospitais mas sem stress social

As urgências hospitalares têm estado a ser pressionadas com uma afluência de pessoas com vírus respiratórios. As reuniões do Infarmed regressam para aconselhar o governo, mas não se esperar que regressam quaisquer medidas restritivas. O que se pede é que os portugueses não corram para as urgências ao menor sintoma de contágio por um vírus respiratório.

tiago pereira santos

Neste podcast diário, Paulo Baldaia conversa com os jornalistas da redação do Expresso, correspondentes internacionais e comentadores. De segunda a sexta-feira, a análise das notícias que sobrevivem à espuma dos dias. Oiça aqui outros episódios: