Ricardo Costa: “Lula é favorito, mas Bolsonaro pode ganhar”

A campanha no Brasil aproxima-se do fim. Nas sondagens, Lula mantém-se na frente, mas há ainda muitos indecisos e Bolsonaro recuperou intenções de voto nesta segunda volta. A taxa de rejeição dos dois candidatos é muito alta e os brasileiros podem ver-se obrigados a escolher quem não querem mais do que quem querem no Planalto. Sexta-feira à noite ainda há um debate na Globo e no sábado serão publicadas mais três sondagens. Neste episódio, conversamos com Ricardo Costa, director-geral de informação do grupo Impresa.

tiago pereira santos

