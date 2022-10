A oposição forçou o debate no Parlamento, mas a maioria das suas propostas foi rejeitada pela maioria socialista. Moratórias, como as de 2020 e 2021, não vão acontecer. O governo avançou com algumas ideias, mas ainda não há nada de concreto.

tiago pereira santos

