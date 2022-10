Ricardo Costa: “Perco muito tempo a ver a concorrência e valorizo-a muito. A CNN Portugal é um desafio brutal para a SIC Notícias”

Nasceu em Lisboa em 1968 e foi nesta cidade que cresceu, estudou, viveu e vive. Filho do escritor Orlando da Costa, cresceu numa casa onde existia uma grande biblioteca e, em criança, conviveu com muitos amigos do pai, que só mais tarde percebeu “a importância e o relevo cultural que tinham”.

Aos 21 anos começou a trabalhar no semanário Expresso, num tempo em que se faziam grandes reuniões de redação todas as segundas-feiras e não existiam telemóveis nem internet. O jornalista Ricardo Costa, diretor-geral de informação da SIC, está na estação desde a sua criação, em 1992, com um regresso à direção do Expresso pelo meio: "Regressei quando o jornal começou a vender abaixo dos cem mil exemplares, muita gente estava em estado de choque, era preciso começar a fazer o que agora pomposamente se chama transformação digital. Foi um período muito interessante para se estar no jornal. Agora, a televisão está a passar pelos mesmos problemas que os jornais viveram há uns anos".