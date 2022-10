Brasil polarizado vai escolher quem rejeita

As sondagens acertaram no resultado de Lula, mas falharam de forma evidente no resultado de Bolsonaro. Os dois candidatos vão para a segunda volta com o candidato da esquerda à frente do candidato da direita com cinco pontos de avanço. Os dois juntos tiveram mais de 90% dos votos, deixando pouco para conquistar na segunda volta. Neste episódio, conversamos com Daniel Oliveira, comentador do Expresso e da SIC-Notícias.

tiago pereira santos

