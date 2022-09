Expresso da Manhã: adeus à rainha e à monarquia. E à Commonwealth?

Com a passagem de testemunho, regressa o debate sobre a vontade republicana em vários dos países que têm Carlos III como soberano. Austrália e Nova Zelândia são os países de maior dimensão fora do Reino Unido, mas o grande problema será mesmo uma possível independência da Escócia ou mesmo da Irlanda do Norte. A Commonwealth, mesmo com o polémico debate sobre o legado colonial, resiste melhor à chefia do novo rei.

tiago pereira santos

