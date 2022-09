Manolo Sanlúcar, compositor e guitarrista de flamenco (1943-2022)

Manuel Muñoz Alcón, mais conhecido pelo seu nome artístico Manolo Sanlúcar, foi um dos maiores expoentes do flamenco espanhol ao lado de nomes como Paco de Lucia, Tomatito e Vicente Amigo. Aos 8 anos já dominava a guitarra e ganhava prémios. Faleceu a 27 de agosto após 70 anos de vida dedicados à arte do Flamenco.

