Expresso da Manhã: o que esperar da primeira-ministra que 0,1% dos britânicos escolheram?

Num país com uma população superior a 67 milhões de pessoas (46 milhões são eleitores), Liz Truss foi eleita líder do Partido Conservador por 80 mil militantes contra 60 mil do seu adversário, Rishi Sunak. Não é a primeira vez que os militantes do partido no poder, tanto com os conservadores como com os trabalhistas, escolhem um líder para assumir o cargo de chefe do governo. São as regras da Democracia britânica. Dentro de dois anos haverá eleições.

tiago pereira santos

