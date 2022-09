Padre Júlio Lancellotti: “Não é possível dizer que há democracia com 33 milhões de pessoas com fome”

Coordenador da Pastoral do Povo de Rua, Padre Júlio Lancellott, 73 anos, já recebeu o apoio do Papa Francisco pelo seu trabalho com os mais pobres, que começou quando ele ainda era criança e acompanhava o pai no serviço social com menores.

Há 37 anos à frente da paróquia de São Miguel Arcanjo, no bairro paulistano da Mooca, todos os dias, Pe. Júlio sai com um carrinho cheio de alimentos e de máscaras para distribuir entre a população mais carenciada.

d.r.

É autor do livro "Tinha Uma Pedra no Meio do Caminho: Invisíveis em Situação de Rua”, alvo de grande atenção recentemente na Bienal do Livro de São Paulo. Recentemente recebeu dois prémios pelo seu trabalho, com destaque para a medalha Tiradentes, e uma nova lei contra a arquitetura hostil está a ser finalizada e deverá levar o seu nome.

Diz que "é preciso ter uma dose de rebeldia e de insanidade para enfrentar o ódio e a maldade deliberadas, porque a miséria que atinge o povo não é fruto de um acaso, é fruto de uma opção política e económica, de uma escolha que mata".

tiago pereira santos

Num ano de grandes definições no Brasil, ‘Brasileiros, que tal?’ é um podcast da jornalista Christiana Martins com vários brasileiros, gente conhecida lá e cá e outros que têm de ser conhecidos, porque também têm muito a dizer. O que une e separa portugueses e brasileiros e o que temos a contar uns aos outros. Uns dos outros. Um episódio novo todas as semanas, para acompanhar em qualquer app de podcast e em Expresso.pt

Oiça outros episódios deste podcast: