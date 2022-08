“Sérgio Figueiredo vai trabalhar a imagem de Medina”

A polémica contratação de Sérgio Figueiredo por Fernando Medina fez com que toda a oposição criticasse o governo, com as acusação de que se trata do pagamento de um favor a ser a mais usada. O director-adjunto de Informação da SIC, José Gomes Ferreira, salienta que o ex-director da TVI tem currículo na comunicação e, mais do que avaliar políticas públicas, vai trabalhar para melhorar a imagem do Ministério das Finanças e de Fernando Medina.

tiago pereira santos

