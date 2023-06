O povo é sereno, o SIS é eterno e os drones andam aí

Hoje temos o país dos bons números da economia versus o país do SIS. E temos o país da guerra. A Ucrânia. De um lado, temos o país político e mediático que não larga o osso do SIS: quem ligou a quem, a que horas, por sugestão de quem, quem sabia o quê, quem atendeu ou não atendeu a chamada. A coisa está agora focada na maneira como António Costa respondeu, pela comunicação social, às perguntas do PSD, lá desde a Moldávia. E Marcelo, pelo meio, lá vai repetindo frases sibilinas. Do outro lado, temos o país de um crescimento simpático do PIB, bem mais alto do que se previa, uma inflação a cair mais depressa do que muitos julgavam, a dívida a diminuir e o défice baixinho. Isto parecem dois mundos incomunicantes. É a economia, estúpido?! Que pensará o povo disto tudo? Esta quinta-feira, 1 de junho, saiu uma sondagem que dá pistas. Oiça a análise no Eixo do Mal com Clara Ferreira Alves, Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes.