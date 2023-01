Vetting no governo, vetting a Montenegro e baderna em Brasília

E se "à mulher de César não basta ser honesta", a Marcelo Rebelo de Sousa não é necessário pedir a demissão de governantes, basta falar sobre eles em público. Depois da demissão da secretária de Estado da Agricultura, esta semana foi a vez de Rita Marques, ex-secretária de Estado do Turismo, a ter os holofotes do Presidente da República direcionados para si. A ex-governante recuou e já não vai para administradora no grupo The Fladgate Partnership, empresa privada na área do Turismo. Entre escrutínio e a entrevista de Luís Montenegro a Bernardo Ferrão, na SIC, são estes os temas no Eixo do Mal emitido a 12 de janeiro.

