As despedidas da semana: Bolsonaro no Brasil, vistos gold em Portugal

Quase dois dias depois de ter perdido as eleições presidenciais contra Lula da Silva, Jair Bolsonaro finalmente falou ao país, sem nunca admitir o resultado que não permitiu a sua reeleição. Mais tarde, pelo Twitter, viu-se ainda pressionado a apelar aos seus apoiantes mais radicais que continuavam a bloquear as estradas, impedindo a circulação do tráfego e da economia. Sobre o regime dos vistos gold em Portugal, António Costa admitiu na Web Summit que "há programas que nós estamos neste momento a reavaliar e um deles é o dos vistos gold, que, provavelmente, já cumpriu a função que tinha a cumprir". O Eixo do Mal foi emitido na SIC Notícias a 03 de novembro.

A atualidade política, social e cultural do país e um ou outro assunto sério. Com Aurélio Gomes, Clara Ferreira Alves, Daniel Oliveira, Luís Pedro Nunes e Pedro Marques Lopes.