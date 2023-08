O valor das casas continua a aumentar, sabe onde está o metro quadrado mais caro?

Em julho, o valor mediano com que os bancos avaliaram as casas fixou-se em 1525 euros por metro quadrado (m2), mais 7,6% que em julho do ano passado e um novo recorde. Mas o valor não é igual em todo o país. Sabe onde se encontra o m2 mais valioso? Oiça aqui o mais recente episódio do Economia dia a dia, podcast diário do Expresso