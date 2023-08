PSD quer mais dinheiro no bolso dos portugueses com o programa de redução fiscal?

O PSD apressou-se a apresentar as medidas de redução fiscal que levará ao Parlamento. São cinco alterações e, segundo o partido da oposição, quatro delas vão ter impacto direto no bolso dos portugueses.

A medida que tem gerado mais debate é a diminuição do IRS. O partido quer uma diminuição de 1200 milhões de euros do imposto cobrado às famílias, utilizando o valor do excedente orçamental.

Neste episódio, passamos em revista o programa de redução fiscal do PSD, com a análise do coordenador da secção de economia do Expresso João Silvestre.