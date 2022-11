Virginia McLaurin, a ativista com 113 anos que dançou com Obama na Casa Branca

Virginia McLaurin morreu de falha cardíaca no passado dia 14 na sua casa de Olney, no Maryland, ao fim de 113 anos de vida, a crer nos seus cálculos, já que não existem provas de que tenha sequer nascido, talvez por não ter sido gente, antes um anjo dos céus caído. Por cá deixou 50 descendentes directos, desde filhos a tetranetos.

