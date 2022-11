Aura, a “mamã” lince ibérico com 900 descendentes que ajudou a salvar a espécie

Nos 20 anos em que viveu Aura, o mundo passou por várias mudanças e muitas delas foram catastróficas. Esta fémea de lince ibérico, contudo, ajudou a salvar a sua ameaçada espécie da forma mais natural possível: a comer, a dormir e a procriar. Dizem os tratadores que tinha um feitio complicado mas que cuidava muito bem das suas crias. Para não sofrer mais, foi eutanaziada no dia 10 de outubro.

