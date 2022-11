Ian Hamilton, nacionalista escocês que roubou a pedra que vai ser usada na coroação de Carlos III (1925-2022)

Nacionalista escocês, Ian Robertson Hamilton entrou na abadia de Westminster em Londres no dia de Natal de 1950 e roubou a Pedra do Destino (Stone of Scone), objeto utilizado nas coroações escocesas até 1296, altura em que foi roubada pela coroa Inglesa. Apesar da pedra estar em solo escocês, vai ser utilizada na coroação do Rei Carlos III. Político, ativista pela independência e advogado, Hamilton faleceu aos 97 anos sem ver a Escócia independente.

jeff j mitchell

