Krishnam Raju, vilão bonitão de Tollywood e político pro-vaca (1940-2022)

Quando Krishnam Raju se dedicou à política já tinha sido protagonista em centenas de dramalhões telugos. A sua vida política foi marcada por uma acérrima defesa das vacas, animal sagrado no seu país. Raju foi uma verdadeira estrela na Índia, onde vivem 1,4 biliões de pessoas e se falam 447 línguas. Faleceu no passado dia 11 de setembro aos 82 anos.

De morte natural nunca ninguém morreu, dizia Jorge de Sena. Ainda assim, Desastres Naturais fala de mortes alheias, todas as semanas. Uns mais famosos do que outros, estrangeiros e nacionais, todos podem figurar nos obituários feitos por António Araújo. Com uma certeza, porém: só ouve quem estiver vivo. Ouça mais episódios: