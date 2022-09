Irene Papas, eterna atriz grega de “Zorba” e “Canhões de Navarone”

Sabe-se que foi amante de Marlon Brando e, embora nunca tenha deixado filhos, deixou uma legião de filmes e fãs. Irene Papas foi a eterna atriz grega, imortalizada em filmes como “Zorba, o Grego” ou “Os Canhões de Navarone”, papeis fortes e inesquecíveis. Sofria de Alzheimer e já tinha abandonado a carreira em 2018. Faleceu no dia 14 de Setembro aos 96 anos.

